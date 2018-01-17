Украинцы в декабре продали банкам на $65 миллионов больше валюты, чем купили

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в декабре составила 65,2 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, за этот период банки продали наличной валюты населению на 736,5 миллиона долларов, купили – на 801,7 миллиона долларов.

За период с начала года - за январь-декабрь - продажа наличной валюты населением через банки превысила покупку на 2,139 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банки в 2016 году составила 2,48 миллиарда долларов, что в 1,6 раза выше показателя за 2015 год.