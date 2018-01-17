Украинцы в декабре продали банкам на $65 миллионов больше валюты, чем купили

19:35, 17 января 2018
Финансы
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В целом за год продажа наличной валюты населением через банки превысила покупку на 2,1 миллиарда долларов.

Иллюстрация REUTERS

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в декабре составила 65,2 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, за этот период банки продали наличной валюты населению на 736,5 миллиона долларов, купили – на 801,7 миллиона долларов.

За период с начала года - за январь-декабрь - продажа наличной валюты населением через банки превысила покупку на 2,139 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением через банки в 2016 году составила 2,48 миллиарда долларов, что в 1,6 раза выше показателя за 2015 год.

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