Нацбанк в декабре потратил на поддержку гривни более $182 миллионов
19:41, 17 января 2018Финансы
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В целом за год регулятор пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,262 миллиарда долларов.
Иллюстрация REUTERS
Объем чистой продажи Национальным банком валюты из международных резервов для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке Украины в декабре составил 182,5 миллиона долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, за этот месяц регулятор продал 232,5 миллиона долларов, купил – 50 миллионов гривень.
Согласно приведенным данным, в целом за год регулятор пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанке на 1,262 миллиарда долларов.
Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.
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