Нацбанк в декабре потратил на поддержку гривни более $182 миллионов

Объем чистой продажи Национальным банком валюты из международных резервов для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке Украины в декабре составил 182,5 миллиона долларов.

Читайте такжеУкраинцы в декабре продали банкам на $65 миллионов больше валюты, чем купили

Как сообщается на сайте НБУ, за этот месяц регулятор продал 232,5 миллиона долларов, купил – 50 миллионов гривень.

Согласно приведенным данным, в целом за год регулятор пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанке на 1,262 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.