Доллар дорожает, евро дешевеет: курс гривни от Нацбанка
Официальный курс НБУ на 18 января: 100 USD – 2866,6132 гривни; 100 EUR – 3498,1281 гривни; 10 RUR – 5,0654 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2866,6132 (17 января – 2865,2576)
100 EUR – 3498,1281 (17 января – 3504,2100)
10 RUR – 5,0654 (17 января – 5,0813)
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Как сообщад УНИАН, сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,70/28,73 гривни/доллар.
По сравнению с открытием торгов гривня подешевела относительно доллара на 9 копейки.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,07/35,11 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5056/0,5067 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,6661 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 676 сделок на сумму 390,28 миллиона долларов.