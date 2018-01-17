Доллар дорожает, евро дешевеет: курс гривни от Нацбанка

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2866,6132 (17 января – 2865,2576)

100 EUR – 3498,1281 (17 января – 3504,2100)

10 RUR – 5,0654 (17 января – 5,0813)

Читайте такжеНацбанк в декабре потратил на поддержку гривни более $182 миллионов

Как сообщад УНИАН, сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,70/28,73 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня подешевела относительно доллара на 9 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,07/35,11 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5056/0,5067 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,6661 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 676 сделок на сумму 390,28 миллиона долларов.