Министр финансов надеется на выполнение условий МВФ для получения нового транша

Украина нуждается в финансировании Международного валютного фонда и других международных финансовых организаций, и может выполнить условия для получения очередного транша кредита МВФ в первом квартале этого года.

Об этом в эфире 5 канала заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Моя задача, как министра финансов, – продолжить успешную работу с МВФ. Когда мы имеем программу с МВФ, то можем получить дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти деньги сейчас важны", – заявил Данилюк.

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Комментируя условия выделения очередного транша МВФ по программе расширенного финансирования EFF, Данилюк напомнил, что пенсионную реформу приняли еще в прошлом году, и выразил надежду, что новый закон о приватизации примут уже 18 января.

"Я надеюсь, что в первом квартале мы будем иметь закон об Антикоррупционном суде", – добавил глава Минфина.

Он отметил, что затягивание с возобновлением финансирования от МВФ является одним из факторов ослабления гривны, хотя назвал существующий объем резервов более чем в $18 млрд комфортным уровнем.

Данилюк подчеркнул, что в случае отсутствия кредитов МВФ Украине придется искать альтернативные источники финансирования, а "это не так уж и просто".

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Данилюк надеется на получение в следующем году больше двух траншей кредита от Международного валютного фонда.

Вместе с тем, министр отметил, что не видит необходимости начинать переговоры о новой программе с МВФ до завершения текущей программы расширенного финансирования EFF.