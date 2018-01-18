Apple заявила о планах инвестировать в экономику США $30 миллиардов и создать более 20 тысяч рабочих мест
08:19, 18 января 2018Финансы
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Всего компания планирует напрямую инвестировать в экономику США около $30 млрд за ближайшие пять лет.
Иллюстрация REUTERS
Компания Apple Inc. заявила, что выплатит США единовременный налог на иностранный капитал в размере $38 млрд и будет наращивать расходы в стране, так как хочет увеличить вклад в экономику штатов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Всего компания планирует напрямую инвестировать в экономику США около $30 млрд за ближайшие пять лет.
Также Apple Inc. планирует создать в Штатах более 20 тыс. рабочих мест, наняв сотрудников в свой кампус и построив еще один на территории США.
Президент страны Дональд Трамп назвал такое решение компании «огромной победой для рабочих и для США».
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