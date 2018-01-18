Сколько денег украинцы положили в банки: объем депозитов за год вырос на 15%

Объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год, по оперативным данным, вырос на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,676 млрд долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в том числе в декабре объем гривневых депозитов вырос на 8,6%, валютных – на 0,4%.

По информации регулятора, остатки по гривневым кредитам выросли на 3,2% в декабре и на 13,1% с начала года – до 569,364 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам в долларовом эквиваленте сократились на 1,5% в декабре и 12,4% с начала года - до 15,904 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в 2016 году в национальной валюте вырос на 8,7%, но при этом снизился в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) на 0,4%.