"Цены полетят вверх": аналитики дали прогноз курса доллара в Украине на 2018 год

Стоимость американской валюты еще с начала декабря прошлого года пошла вверх как на межбанковском, так и на наличном рынке. И если в середине декабря доллар можно было купить в обменных пунктах приблизительно за 27 грн, то на середину января 2018-го за него просят более 28,6 грн.

Скорее всего, катастрофы не будет: доллар, как считают аналитики, не перескочит через отметку "30" до конца этого года. Однако потребительские цены могут преподнести украинцам сюрприз. И не из приятных, говорится в статье "Нового времени".

Пока на гривню давит высокий спрос на доллар со стороны импортеров и приостановка активного экспорта аграриями. Дальше, по мнению Олега Чурия, заместителя главы НБУ, ситуация стабилизируется.

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"Действие временных факторов может быть нивелировано на протяжении года",— полагает он. Все, мол, будет, как в прошлом году: в начале года курс вырос, а затем упал. В итоге нацвалюта подешевела всего на 3%.

Елена Белан, старший экономист инвестиционной компании Dragon Capital, придерживается схожего мнения. "Как правило, валютный рынок стабилизируется в феврале, а в марте-апреле начинается тенденция к укреплению гривни",— говорит она.

В аналитической компании Atlant Finance полагают, что математически обоснованный курс составляет 27–27,5 грн за $1. "Нет причин считать, что курс ожидает катастрофический сценарий — 30–35 грн за доллар",— по- лагает Виталий Шапран, член исполкома Украинского союза финансовых аналитиков.

"А вот главную свою задачу — сдержать цены — Нацбанк вряд ли сумеет выполнить. Об этом говорит опыт прошлого года: при почти неизменном курсе гривни по отношению к доллару инфляция составила около 14%", - отмечают журналисты.

Эксперты поясняют: кроме курса доллара, на цены влияют огромные финансовые вливания правительства и повышение социальных выплат, происходящие на фоне скромного роста экономики — порядка 2%.

"Так что в заявленные НБУ планы удержать гривню на уровне "до 30 за $ 1" аналитики охотно верят. А вот в способностях регулятора остановить потребительскую инфляцию на 19% они сомневаются", - подытожили в "Новом времени".

Ранее в НБУ заявляли, что действие временных факторов, которые привели к удешевлению гривни в начале текущего года, может быть нивелировано в течение года благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для товаров отечественного экспорта.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 18 января 2018 года