Нацбанк за год проверил более тысячи обменников – нашел 115 нелегальных

Национальный банк Украины за 2017 году провел 1018 проверок пунктов обмена валют - структурных подразделений небанковских финансовых учреждений в Киеве и во всех областях Украины.

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Как сообщается на сайте регулятора, среди выявленных нарушений наиболее существенными оказались проведение валютно-обменных операций без документального оформления, несоответствие объемов наличных средств в кассе данным бухгалтерских документов, непредоставление документов в ходе проверки или препятствование ее проведению.

Кроме того, были выявлены 115 нелегальных пунктов обмена валют в Киеве, а также Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях. Информацию о таких пунктах регулятор передал в правоохранительные органы.

Также сообщается, что в 2018 году Нацбанк планирует проверять в первую очередь те обменники, в работе которых были выявлены существенные нарушения в 2017 году либо в отношении которых есть основания сомневаться в достоверности объемов операций.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 9 месяцев 2017 года проверил 770 пунктов обмена валют в Киеве и во всех областях Украины. В результате этих проверок регулятор выявил 101 нелегальный пункт обмена валют небанковских финучреждений.

По состоянию на 1 октября 2017 года лицензии НБУ на проведение валютно-обменных операций были у 31 небанковского финучреждения и нацоператора почтовой связи «Укрпочта», а на рынке функционировали свыше 3,5 тыс. подразделений небанковских финучреждений.

В конце ноября Нацбанк отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у финансовой компании «Абсолют Финанс», объединяющей крупнейшую сеть небанковских пунктов обмена валют, объясняя это решение выявленными многочисленными фактами нарушений порядка валютно-обменных операций.

В 2016 году эксперты оценивали ежемесячный объем теневого валютного рынка в Украине в 1 млрд долл., что, по их мнению, создавало дополнительное девальвационное давление на гривню и осложняло работу официального валютного рынка.