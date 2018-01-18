Эксперт рассказал о нерадостных последствиях возможной "ссоры" Украины с МВФ

Украина в случае остановки сотрудничества с Международным валютным фондом потеряет доступ к внешним рынкам привлечения денег, начнет сокращать экономический рост и тратить резервы. Такое мнение высказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса в журнале «Новое время».

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«Для нас сразу закроются внешние рынки привлечения долга. Экономический рост начнет угасать. Резервы будут таять. Дотянем ли мы в такой ситуации до выборов президента? Возможно. Хватит ли ресурсов дальше? Нет. По долгам придется платить, а новых денег не будет», - отмечает Фурса.

По словам эксперта, без контроля МВФ экономическая политика снова вернется к традиционной. «Как результат - откат всех реформ, эмиссия гривни, популизм. Дефицит бюджета покрыть не удастся. Первое, что отреагирует, - курс валют. Если не уменьшим расходы бюджета, инфляция сама сократит реальные расходы. Девальвация гривни приведет к резкому повышению стоимости импортных товаров. В том числе стоимости газа. И тогда снова придется либо повышать тарифы, либо наращивать дефицит бюджета. Что в свою очередь приведет к еще большей девальвации. И все это на фоне политической турбулентности новых выборов», - добавляет Фурса.

По словам эксперта, в ближайшие 18 месяцев существует высокая вероятность нового “бадабума” в мировой экономике. «Он необязательно будет таким мощным, как кризис 2008 года, но от него наверняка больше всего пострадают такие страны, как Украина, крайне чувствительные к ценам на сырьевые товары», - отмечает он.

Фурса считает, что в такой момент нам точно понадобится поддержка МВФ. «И если просто без МВФ нам будет очень больно, то в момент цикличного кризиса без МВФ нас ждет катастрофа. Которой наверняка может воспользоваться Россия. Ведь нет более желательного результата для Путина, чем экономический коллапс в Украине. Таким образом, МВФ сейчас не только гарант нашего экономического благосостояния, но и наш основной союзник в войне с Россией», - резюмирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

14 декабря заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне заявил, что Международный валютный фонд пока не запланировал миссию в Украину для пересмотра программы сотрудничества и последующего выделения кредитного транша, поскольку не все условия завершения пересмотра выполнены украинской стороной.

Прежде всего, по информации Фонда, правительству требуется откорректировать цены на газ на внутреннем рынке до уровня импортного паритета, что будет способствовать развитию свободного рынка газа и стимулировать потребителей к экономному потреблению энергоносителей.

Кроме того, выделение очередного транша МВФ зависит от принятия законодательства о приватизации и антикоррупционном суде.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 18 января 2018 года.