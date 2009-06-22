Тигипко: Дно кризиса у нас наступит через 3-4 месяца
...но гривня будет стабильной
Осенью экономическая ситуация в Украине может ухудшиться, считает экс-советник премьер-министра, банкир Сергей ТИГИПКО.
Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV в воскресенье, отвечая на вопрос, находится ли украинская экономика "на дне" кризиса.
"Мы можем сказать, что дно у нас будет где-то месяцев через три-четыре, когда рынки ЕС и США возобновятся. Сейчас еще не дно, и я считаю, что осенью может быть еще и хуже", - прогнозирует С.ТИГИПКО.
В то же время он отметил, что не видит оснований для послабления гривны.
"Мы имеем достаточно сбалансированную внешнюю торговлю и говорить о каких-то основаниях для того, чтобы доллар усиливался, мы не можем", - сказал банкир.
"Несбалансированными являются только платежи по газу, но в таких условиях гривня может быть стабильной", - считает С.ТИГИПКО.