Трише: Оживление европейской экономики ожидается в 2010 г.

Оживление европейской экономики ожидается в 2010 году, заявил глава Европейского центрального банка Жан-Клод ТРИШЕ.

Как сообщает радио «Свобода», выступая в эфире французской радиостанции, он сказал, что для оживления европейской экономики не требуется дополнительного плана. По его словам, все необходимые меры по борьбе с кризисом уже приняты.

Ж.-К.ТРИШЕ отметил, что условием для оживления европейской экономики в 2010 году является быстрое выполнение международным сообществом уже намеченного комплекса мер.