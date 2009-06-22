ВБ снизил прогноз мирового ВВП в 2009г. почти до 3%

Снижение мирового ВВП составит в этом году 2,9% - таков новый прогноз Всемирного банка. В предыдущем докладе эксперты организации прогнозировали падение ВВП меньше 1,7%.

В опубликованном сегодня докладе банка прогноз пересмотрен в сторону понижения почти по всем крупным экономикам. Так, в России падение ВВП в 2009 может составить 7,5%, а не 4,5%, как было заявлено ранее. В 2010 году рост российской экономики прогнозировался на 2,5% - теперь эксперты Всемирного банка в нем также уже усомнились.

Ухудшен также прогноз на 2009 год для США, за океаном ожидается падение ВВП до 3%. В Японии – почти до 7% с ожидаемых ранее 5%. Зато в отношении экономики Китая Всемирный банк более чем оптимистичен: согласно сегодняшнему докладу, ВВП Поднебесной вырастет более чем на 7%, сообщает "Вести".