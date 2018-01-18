В Украине 18 января продолжает дорожать валюта

В четверг, 18 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,74/28,78 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня снизилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,08/35,12 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5057/0,5087 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,7738 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 230 сделок на сумму 135,60 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,70/28,73 грн/долл. Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,07/35,11 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5056/0,5067 грн/рубль.