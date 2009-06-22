События в Иране - дополнительный фактор риска для мировой экономики

События в Иране создают дополнительный фактор риска для мировой экономики. Об этом заявил накануне глава Европейского центрального банка /ЕЦБ/ Жан-Клод Трише.

"Любое проявление геостратегической напряженности, безусловно, создает дополнительные риски для мировой экономики. Оно вызывает усиление опасений со стороны инвесторов, экономических агентов и самих потребителей", - сказал Ж.-К.Трише.

Он отметил, что "не следует излишне драматизировать происходящее, однако необходимо внимательно следить за изменениями ситуации".

"В любом случае придется жить с учетом этих рисков, что обязывает нас принимать меры к усилению международной экономики", - сказал Ж.-К.Трише. Глава ЕЦБ подчеркнул, что "все это является дополнительным аргументом для того, чтобы как можно быстрее и эффективнее продвигаться тем курсом, который был намечен "большой двадцаткой" и мировым сообществом", передает ПРАЙМ-ТАСС.