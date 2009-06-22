На азиатских рынках доллар вырос к евро и упал к иене

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник вырос к евро, однако опустился к иене как к самой стабильной валюте в мире в связи с неуверенностью инвесторов перед заседанием Федеральной резервной системы США на этой неделе. Об этом сообщает Рейтер.

Евро испытывает давление, поскольку Европейский Центробанк в среду намерен провести первый в истории аукцион по рефинансированию сроком на год с целью оживить рынок кредитования и сократить стоимость заимствований для банков, корпораций и потребителей.

"Рынки в целом готовы к изменению ситуации, евро находится под давлением, так как внимание инвесторов направлено на долгосрочное репо в среду", - сказал трейдер в европейском банке в Гонконге.

К 10.02 МСК котировки евро к доллару снизились на 0,2 процента до $1,3905/12, что сильно уступает уровню пятимесячного максимума в $1,4339, отмеченному в начале июня.

Котировки доллара в иене потеряли 0,2 процента до 95,96/6,00 единицы японской валюты.

Трейдеры указали на несколько причин снижения евро, начиная от фиксации прибыли инвесторами перед концом квартала и заканчивая статьей в газете Wall Street Journal о растущем дефиците бюджета Германии.

Комитет по открытым рынкам при ФРС США проведет заседание во вторник и среду. Игроки на рынке ждут, что американский центробанк даст оценку состояния экономики.