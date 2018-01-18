Товарооборот между Украиной и Германией за год вырос почти на 22%

Товарооборот между Украиной и Германией в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 21,5%, причем акценты сместились в сторону товаров легкой и пищевой промышленности. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на встречу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями ведущих немецких компаний, работающих в Украине.

Читайте такжеДефицит внешней торговли Украины вырос в 2,2 раза

"Мы ценим вклад немецкого бизнеса в развитие национальной экономики, ценим лидерство Германии в вопросах наших внутренних реформ, в вопросе поддержки нашей территориальной целостности. Мы чувствуем, что Германия - надежный для Украины партнер, и мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений", - цитируются в сообщении слова Гройсмана.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель в ходе встречи подчеркнул, что сейчас репутация Украины как инвестиционной площадки весьма важна.

"Именно поэтому мы также уделяем большое внимание достижениям Украины в вопросах борьбы с коррупцией, в судебной реформе, сотрудничеству с международными финансовыми организациями и тому подобное. Но хочу заверить: правительство Германии будет поддерживать Украину", - подчеркнул дипломат.

Гройсман в свою очередь сообщил, что в этом году в Украине продолжат работу сразу несколько правительственных учреждений, призванных способствовать привлечению капитала и технологий в Украину, будут реализованы амбициозные программы поддержки агросектора, прежде всего животноводства и развития газодобычи. А в ближайшее время в правительстве ожидают принятия законодательных решений о проведении масштабной приватизации на основе английского права и создания антикоррупционного суда.

"Мы настроены на дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом и будем всесторонне поддерживать наше экономическое развитие", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-ноябре 2017 года сведен с дефицитом на уровне 5,775 миллиарда долларов, что на 20,8% больше дефицита за январь-ноябрь 2016 года.