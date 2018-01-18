Товарооборот между Украиной и Канадой вырос на 60% - Порошенко

Товарооборот между Украиной и Канадой со вступлением в силу 1 августа 2017 года соглашения о свободной торговле вырос на 60%. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт во Львове.

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"В наших отношениях с Канадой было много достижений. Вступило в силу соглашение о свободной торговле, которое значительно ускоряет и создает лучшие условия для развития торговли и инвестиций. Мы уже сразу имеем конкретный результат, поскольку наш двусторонний товарооборот вырос на 60%", - отметил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, зона свободной торговли между Украиной и Канадой вступила в силу 1 августа.

Соглашение одномоментно сняло 98% торговых ограничений и таможенных пошлин во взаимной торговле между двумя странами.

Канадские инвестиции (акционерный капитал нерезидентов) в Украине по итогам первого квартала 2017 года выросли на 2,6% - до 42,2 миллиона долларов.