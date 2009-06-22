В четверг ВР планирует заслушать КМУ о выполнении бюджета

11:33, 22 июня 2009
Финансы
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...и НБУ о денежно кредитной политике

В четверг, 25 июня, Верховная Рада планирует заслушать информацию правительства о ходе выполнения государственного бюджета Украины на 2009 год и информацию Национального банка Украины об основных принципах денежно-кредитной политики на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, открывая заседание Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, рассмотрение этих вопросов должно быть согласовано с правительством и Нацбанком.

В.ЛИТВИН отметил, что должны быть рассмотрены основные направления бюджетной политики на 2010 год, а также парламент заслушает отчет правительства о выполнении государственного бюджета за 2008 год.

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