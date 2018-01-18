Глава МВФ и Порошенко обсудят реформы в Украине для выделения очередного транша

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и президент Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23-26 января обсудят необходимые реформы в Украине для выделения стране следующего кредитного транша в рамках программы сотрудничества. Об этом заявил глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

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"Мадам Лагард (директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард - УНИАН) и президент Порошенко планируют встретиться в Давосе. Они это делали и раньше... Я думаю, они обсудят прогресс перспективы реформ в Украине, в частности, тех, которые проложат путь к завершению пересмотра программы", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Национальный банк Украинырассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 миллиарда долларов. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 миллиарда долларов.