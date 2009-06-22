Национальный банк Украины (НБУ) намерен предоставлять кредиты Фонду гарантирования вкладов физических лиц в случае недостаточности средств фонда для выплаты гарантированной суммы по банковским вкладам физических лиц.

Эта норма предусмотрена в обнародованном на сайте Верховной Рады Положении о предоставлении Национальным банком Украины кредитов Фонду гарантирования вкладов физических лиц, утвержденном постановлением НБУ №308, которое вступит в силу 27 июня 2009 года.

Согласно предоставленной информации, Нацбанк намерен предоставлять кредиты фонду, если общая сумма выплат фонда превышает 80% его средств; если фонд исчерпал финансовые возможности, монетизировав все свои активы; если фонд подал заявку в Министерство финансов Украины о лимите кредитования в десятикратном размере поступлений от своих участников за первое полугодие для включения в проект бюджета на следующий год.

Залогом по кредитам могут выступать будущие доходы фонда (в размере 80% суммы обеспечения), гособлигации (100%) и правительственные гарантии (100%). Залог может быть однородным или смешанным, а фонд имеет право досрочно погасить кредит НБУ. В случае невыполнения фондом условий кредитования НБУ будет списывать средства с его счета.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 июня т.г. составил 4,579 млрд. грн. В Реестр фонда включены 180 участников и 4 временных участника.