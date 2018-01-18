Порошенко наконец-то нашел замену Гонтаревой

Президент Украины Петр Порошенко предлагает уволить с поста главы Национального банка Валерию Гонтареву, которая подала главе государства прошение об отставке, и назначить на ее место Якова Смолия, в настоящее время исполняющего обязанности главы НБУ.

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Проекты соответствующих постановлений Верховной Рады зарегистрированы в парламенте сегодня, 18 января (№7500 и №7501), однако тексты документов пока не обнародованы.

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на пост главы НБУ.

До увольнения действующая глава НБУ должна отчитаться перед Верховной Радой Украины.