Валюта дорожает: гривня опустилась на межбанке и в курсах НБУ

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2877,7485 (18 января – 2866,6132)

100 EUR – 3520,9253 (18 января – 3498,1281)

10 RUR – 5,0701(18 января – 5,0654)

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Как сообщал УНИАН, сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,78/28,81 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня подешевела относительно доллара на 8 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,25/35,28 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5056/0,5067 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,7775 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 610 сделок на сумму 363,90 миллиона долларов.