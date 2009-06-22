По итогам года в Украине спад ВВП составит 13,7%

По итогам года в Украине спад валового внутреннего производства (ВВП) составит 13,7%.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала эксперт Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) Вероника МОВЧАН.

Она отметила, что даже несмотря на то, что по итогам четвертого квартала текущего года можно ожидать некоторого улучшения динамики показателя ВВП, обусловленного эффектом статистической базы, такое улучшение все же не будет значительным.

«Учитывая, что сейчас глубина падения значительно больше, даже если мы предположим, что четвертый квартал немного улучшится на фоне статистической базы, все равно стоит вопрос, сможет ли она (динамика ВВП – УНИАН) сильно улучшиться, особенно учитывая проблемы, связанные с тем, что у нас будет явный минус в сельском хозяйстве, – сказала В.МОВЧАН. – Сейчас у нас плюс, но понятно, что по итогам года будет минус, потому что у нас по итогам прошлого года был очень хороший урожай. В этом году, даже если он будет относительно неплохой, он явно не будет максимальным, не превзойдет прошлогодний и будет заметно ниже».

Эксперт считает, что остальные, более мелкие компоненты сельского хозяйства так же вряд ли продемонстрируют «большой прорыв». «Сейчас наш прогноз минус 13,7% по итогам года, но мы его пересматриваем в процессе», – сообщила МОВЧАН.

По ее словам, довольно длительный промежуток времени ИЭИПК удерживал прогноз спада ВВП по итогам года на уровне 12%, однако в мае, после обнародования данных по инвестициям в основной капитал в первом квартале, которые показали падение на уровне 40%, прогноз спада ВВП был ухудшен до 13,7%.

В.МОВЧАН отметила, что в ближайшее время ИЭИПК пересмотрит свой прогноз, причем, скорее всего, в сторону ухудшения. «Сейчас будет новый прогноз, и мы его сохраним или немного ухудшим на этот год», – сказала она.

Как сообщал УНИАН, по данным Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, ВВП Украины в январе-марте 2009 года снизился на 20-23%.

Справка УНИАН. В начале 2009 года Государственный комитет статистики Украины в связи с переходом на международные стандарты отказался от практики публикации ежемесячных данных по расчету ВВП в пользу подачи ежеквартальных отчетов. В то же время, Госкомстат ежемесячно публикует данные относительно динамики отдельных видов экономической деятельности.

С начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Согласно последним предоставленным данным, в мае т.г. против апреля падение индекса производства базовых отраслей (ИПБО) выросло до 29,4% (против 28,5% в апреле, в годовом исчислении). За январь-май 2009 ИПБО составил минус 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.