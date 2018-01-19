На Закарпатье нашли залежи с более 2 тоннами золота

В Карпатах, в Рахивском районе Закарпатской области, нашли месторождение золота, где по прогнозам может быть до 2,4 тонн ценного металла.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы геологии и недр, геологические работы там проводило дочернее предприятие "Захидукргеология" Национальной акционерной компании "Надра Украины".

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"На основе ранее проведенных буровых, горных и лабораторных работ, Рахивской геолого-поисковой партией Львовской ГРЭ выполнена оценка прогнозных ресурсов золота рудных тел Билопотикского рудопроявления в количестве 2,4 тонны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что "эти результаты подтверждают перспективность дальнейших геологоразведочных работ на рудопроявлениях Рахивского рудного района, которые направлены на подготовку объектов для привлечения инвестиций и перевода их в ранг золоторудных месторождений".

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года Кабинет министров Украины продлил запрет на экспорт золота и серебра на 2018 год. Согласно документу, правительство устанавливает нулевые квоты на экспорт золота и серебра как сырья.