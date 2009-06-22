Евро начал падать на новостях из Ирана

Курс европейской валюты после роста в конце прошлой недели в понедельник вновь начал падать к доллару на опасениях инвесторов относительно ситуации в Иране.

В ходе утренних торгов в Германии курс евро к доллару снизился до 1,3855 доллара за евро по сравнению с 1,3958 доллара в пятницу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Неуверенность относительно того, что произойдет в Иране, все растет и начинает отбивать аппетит к рискам", - заявил в Токио агентству Bloomberg управляющий азиатским представительством Commerzbank AG Рьохеи Мурамацу.