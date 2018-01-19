Новый антирекорд: евро в обменниках Киева подорожал до 35,50 гривни (инфографика)
09:59, 19 января 2018Финансы
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Курс евро в обменниках украинских банков в пятницу, 19 января, побил новый рекорд, достигнув 35,5 гривни.
Иллюстрация REUTERS
Курс евро в обменниках украинских банков в пятницу, 19 января, побил новый рекорд, достигнув 35,5 гривни, сообщает Обозреватель.
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В частности, дороже всего евро торгуется в ВТБ – на уровне 35,58 гривни.
При этом Укргазбанк и Universal Bank продают европейскую валюту по 35,5 гривни, Райффайзен Банк Аваль и Правэкс-Банк –35,35 гривни, ТАСкомбанк, ПриватБанк и ПУМБ – 35,2 гривни.
Дешевле всего евро можно купить Коминвестбанке – по 34,95 гривни.
В то же время НБУ установил официальный курс гривни по отношению к евро на уровне 35,2 гривни, что на 22 копейки больше, чем днем ранее.
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