Новый антирекорд: евро в обменниках Киева подорожал до 35,50 гривни (инфографика)

Курс евро в обменниках украинских банков в пятницу, 19 января, побил новый рекорд, достигнув 35,5 гривни, сообщает Обозреватель.

Читайте такжеВ Нацбанке рассказали, когда стабилизируется гривня

В частности, дороже всего евро торгуется в ВТБ – на уровне 35,58 гривни.

При этом Укргазбанк и Universal Bank продают европейскую валюту по 35,5 гривни, Райффайзен Банк Аваль и Правэкс-Банк –35,35 гривни, ТАСкомбанк, ПриватБанк и ПУМБ – 35,2 гривни.

Дешевле всего евро можно купить Коминвестбанке – по 34,95 гривни.

В то же время НБУ установил официальный курс гривни по отношению к евро на уровне 35,2 гривни, что на 22 копейки больше, чем днем ранее.