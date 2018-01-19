Биткоин и другие криптовалюты растут после падения накануне

По состоянию на 08:00 19 января биткоин медленно продолжает рост. Его курс составляет 11,5 тысячи долларов за единицу. Дорожают и другие цифровые валюты.

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Об этом свидетельствуют данные площадки coinmarketcap.

Курс биткоина поднялся за сутки на 1,88% - до 11 563 доллара.

Bitcoin Cash подешевел на 0,5% - до 1 791 доллар.

Ethereum стал дороже на 3,52% - до 1 042 доллара.

Ripple подорожал на 15,35% - до 1,62 доллара.

Litecoin подорожал на 3,32% - до 191 доллар.

Сервис CoinMarketCap позволяет отслеживать среднюю цену и капитализацию каждой из существующих на сегодняшний день криптовалют. При подсчете средней рыночной цены на биткоин в долларах агрегатор высчитывает данные с более чем 20 бирж.

Coindesk - медиаресурс, специализирующийся на криптовалютах. Высчитывает среднюю цену биткоина по его долларовой стоимости на четырех крупнейших мировых криптобиржах: Bitfinex, Bitstamp, Coinbase и itBit.