В Китае курс юаня обновил двухлетний максимум

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) повысил в пятницу курс жэньминьби (официальное название юаня) к доллару США на 232 базисных пункта до отметки 6,4169 юаня за доллар.

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Согласно статистике регулятора, курс юаня достиг максимума с 9 декабря 2015 года, сообщает Росбалт.

Нынешнее укрепление юаня длится почти беспрерывно на протяжении недели с 11 января. После однодневной "коррекции", произошедшей 18 января, курс национальной валюты Китая к доллару продолжил расти.

Тенденция повышения курса национальной валюты Китая к доллару наблюдается с 20 декабря, когда в Пекине завершилась Центральная конференция по экономической работе, - участники мероприятия должны были рассмотреть ключевые проблемы развития страны, а также выработать детальные планы реализации национальной экономической политики на будущий год.

В августе 2015 года китайский ЦБ объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран.

По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил минимальное значение за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к доллару примерно на 6,28%.