Раскачают ли гривню мантры валютопоклонников?

В последнее время в СМИ очень активно муссируются слухи о крахе гривни, о неизбежной девальвации. Отдельные аналитики даже поспешили назвать новые ориентиры курса - 9-9,5 грн. за доллар. Похоже, что они «зависли» с «дорогим» долларом и им очень хочется в очередной раз посеять панику на валютном рынке. А как иначе можно понять такие методы нагнетания ситуации и манеру заведомо искажать информацию?..

О валютном рынке...

Валютный рынок функционирует в совершенно нормальной ситуации, которая характерна для любой экономической модели, переживающей кризис. Среднедневные объемы торгов валютой на межбанковском рынке находятся на очень низком уровне. Так, за редким исключением среднедневной оборот сделок не превышает эквивалент в 200 млн. долларов, а сам объем долларовых операций - не более 140 млн. долларов. Это значительно ниже, чем год назад, когда рынок работал в докризисный период. В конце текущего месяца объемы сделок с валютой начали увеличиваться, что вполне объяснимо, так как существует правило - валютные контракты закрывают ближе к концу месяца. Увеличилось и количество покупателей валюты. Ежедневно их в два раза больше продавцов. Но эта закономерность, повторюсь, наблюдается всегда в конце календарного месяца. Таким образом, и медленная девальвация гривни, которая наблюдается на межбанковском рынке, вполне объяснима. Курс доллара плавно движется к своему прежнему уровню 7,7 грн. за доллар. С начала июля будем наблюдать противоположную тенденцию, когда гривня будет слабо укрепляться. Колебание курса в диапазоне 7,5-7,7 грн./долл. будет еще долго щекотать нервы валютным трейдерам.

Продажа Нацбанком валюты из валютных резервов для удовлетворения потребностей «Нафтогаза», отсрочка для банков с зарубежным капиталом выполнения требования о продаже валюты из их резервов, увеличение объема экспорта чугуна и стали, а так же рост валютной выручки от продажи продовольствия – именно это те факторы, которые так или иначе влияли и будут влить на валютный рынок. Но, несмотря на всю их хаотичность, в целом они могут только незначительно укрепить или ослабить гривню.

Единственный фактор давления - корпоративные долги, но...

Единственный фактор, который довлеет над нашим валютным рынком и может действительно существенно нарушить сложившееся равновесие, это - корпоративные долги наших компаний перед нерезидентами. По оценочным данным, в этом году украинским банкам и корпорациям необходимо будет вернуть порядка 14 млрд. долларов, полученных ранее в виде займов, а также взамен ценных бумаг. Большая часть этого долга приходится на третий квартал текущего года. Но и тут следует внести ясность. Специфика бизнеса такова, что материнским компаниям более выгодно оформить кредит своей украинской «дочке», чем вливать деньги в капитал. Поэтому большая часть отмеченных средств возвращаться не будет, долг будет просто переоформлен на другой срок и на новых условиях. И при этом, по оценке экспертов, около 80% корпоративного долга украинских компаний перед нерезидентами составляют кредиты материнских структур. Относительно оставшейся части долга, то ситуация может разрешиться по обоюдному согласию сторон путем классической реструктуризации долга.

Массовый отток валюты в конце прошлого года и паника на рынке во многом были вызваны тем обстоятельством, что ведущие международные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг Украины до уровня спекулятивного и начали говорить о дефолте. Но прошло полгода, и даже самые ярые пессимисты понимают, что международные рейтинговые агентства «ошиблись» и их прогнозы, как и большинство их прогнозов в целом, оказались «промахом». А если учесть текущую стоимость долларовых ресурсов на международном рынке, дефицит объектов вложения, то, скорее всего, можно ожидать желания не столько украинских должников, сколько зарубежных инвесторов переоформить долги.

Да, объемы скупки «дешевого» наличного доллара растут. Это утверждают аналитики и об этом говорят оптовые операторы рынка наличной валюты. Но в этом нет ничего особенного. В условиях преобладания «теневой» экономики скупка наличной валюты - признак, что экономика начинает выходить из кризиса и спрос на денежные ресурсы растет. Наличный доллар всегда более активный и поэтому пока безналичный доллар медленными шагами движется к уровню 7,7 грн. за доллар, наличный доллар успевают купить дешевле (7,5 грн.) и продать дороже (7,7 грн.). В любом случае, спрэд между ценами на покупку и продажу наличной валюты свидетельствует, что, несмотря на возросший спрос, факторов для его дальнейшего роста не наблюдается. Украинский валютный рынок очень долго жил в условиях стабильности и поэтому тривильное колебание курса воспринимается не совсем адекватно.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)