Завтра Президент встретится с председателем миссии МВФ в Украине

Завтра, 23 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с председателем миссии Международного валютного фонда в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

По ее словам, главной целью встречи будет вопрос выполнения условий получения третьего транша кредита МВФ.