Завтра Президент встретится с председателем миссии МВФ в Украине
14:18, 22 июня 2009Финансы
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Обсудят получение 3-го транша
Завтра, 23 июня, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретится с председателем миссии Международного валютного фонда в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.
По ее словам, главной целью встречи будет вопрос выполнения условий получения третьего транша кредита МВФ.
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