Минфин может исключить Эстонию и Латвию из списка офшорных стран

Министерство финансов Украины рассматривает возможность исключения Эстонии и Латвии из перечня государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр финансов Александр Данилюк.

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По словам министра, указанные европейские страны попали в этот список в связи с тем, что в них налог на прибыль составляет 0%, так как был заменен налогом на выведенный капитал.

"Это связано с тем, что в этих странах внедрен механизм налога на выведенный капитал. Минфин будет искать возможности решить эту проблему, и мы на контакте, как с посольствами, так с финансовыми ведомствами этих стран", - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2017 года Кабинет министров расширил перечень государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования.

В перечень государств добавлены следующие страны: Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия и Венгрия.