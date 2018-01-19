Минсоцполитики согласовывает с силовиками повышение пенсии военным – Рева

Министерство социальной политики согласовывает с силовыми ведомствами пункты законопроекта о повышении пенсий военнослужащим, после чего он будет передан на утверждение правительства и в Верховную Раду. Об этом в ходе часа вопросов правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева.

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"Законопроект был разработан министерством социальной политики, и в соответствии с поручением секретаря СНБО, мы сейчас ведем работу с силовыми ведомствами по согласованию его позиций. Рабочая группа работает с 3 января. Мы намерены в ближайшее время закончить эту работу и передать законопроект после рассмотрения на заседании Кабинета министров в парламент", - сказал Рева.

По его словам, правительство рассчитывает, что законопроект будет принят депутатами в феврале, после чего пенсии военным будут пересчитаны с 1 января.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

В правительстве обещали, что сразу после принятия пенсионной реформы, начнется разработка отдельного законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих. Отмечалось, что проект будет подан в Верховную Раду к 1 ноября 2017 года.

По словам Ревы, законопроект должен быть согласован с силовыми ведомствами, затем его должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны.

13 декабря правительство направило законопроект о повышении пенсий военным с 1 января 2018 года в Совет национальной безопасности и обороны.