Кабмин пообещал рост средней зарплаты в этом году до 10 тысяч

Кабинет министров Украины прогнозирует рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года до 10 тысяч гривень. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана.

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"Мы вышли на среднюю зарплату по стране (по итогам 2017 года - УНИАН) в 7,4 тысячи гривень. Сейчас уже более 8 тысяч гривень. Считаем, что в этом году она будет 10 тысяч гривень", - сказал глава правительства.

При этом Гройсман подчеркнул, что рост доходов населения будет происходить быстрее, чем рост цен.

Как сообщал УНИАН, по данным Гостата, средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в ноябре 2017 года по сравнению с ноябрем 2016 года увеличилась на 38,3%, а по сравнению с октябрем 2017 года выросла на 0,4% - до 7479 гривень.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 3723 гривень с 3200 гривень. Правительство намерено рассмотреть возможность повышения минимальной зарплаты до 4200 гривень уже во втором квартале текущего года в случае достижения необходимого для этого экономического роста.