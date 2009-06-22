Депутаты попросят продлить срок деятельности ВСК

Депутаты намерены просить Верховную Раду о продлении срока деятельности Временной следственной комиссии (ВСК) по проверке деятельности Национального банка Украины, заявил УНИАН председатель ВСК, народный депутат от БЮТ Юрий ПОЛУНЕЕВ.

“Мы подали материалы в Верховную Раду с предложением продлить срок деятельности Временной следственной комиссии в связи с тем, что кризис продолжается и нужны действенные механизмы здорового парламентского, общественного контроля за такими процессами, как рекапитализация банков...”, - сказал он.

При этом Ю. ПОЛУНЕЕВ отметил, что будет предложено продлить срок действия ВСК еще на шесть месяцев, до конца 2009 года (в соответствии с законодательством ВСК может существовать до года).

Народный депутат считает, что благодаря критике деятельность Нацбанка улучшилась и стала более прозрачной.

“Я не вижу прямой необходимости вмешиваться очень серьезно в деятельность Национального банка. У Временной следственной комиссии нет материалов прямого обвинения в коррупции или в злоупотреблении, но есть серьезная критика определенных моментов, которые связаны с прошлым, - сказал ПОЛУНЕЕВ. - В Национальном банке работала Генеральная прокуратура, достаточно долго работала Служба безопасности Украины, и они не обнаружили пока статей преступления или злоупотребления”.

Депутат надеется, что вопрос о продлении срока деятельности ВСК будет рассмотрен парламентом на текущей неделе.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 декабря 2008 года приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса». Изначально срок действия ВСК был в один месяц, потом он был продлен до 6 месяцев.

По результатам предварительного отчета ВСК в конце декабря 2008 года парламент признал работу НБУ в период финансового кризиса не обеспечившей основной функции НБУ - стабильности национальной денежной единицы, что создало угрозу национальной экономической безопасности и суверенитету Украины.

ВР признала процедуру рефинансирования, которая осуществлялась Нацбанком на протяжении октября-декабря 2008 года, непрозрачной, предвзятой в интересах отдельных финансовых структур, имеющей признаки коррупции, что привело к масштабной и резкой дестабилизации национальной валюты и инфляции.

В связи с указанным парламент выразил недоверие главе Нацбанка Владимиру СТЕЛЬМАХУ и правлению НБУ.