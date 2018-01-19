Гривня продолжает падать: почем доллар и евро в Украине

Стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 19 января составляет 28,90 грн, евро - 35,40 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,65 грн, евро – за 35,00 грн.

Вчера, 18 января, стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 18 января составляла 28,85 грн, евро - 35,10 грн.

В пятницу, 19 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,84/28,87 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня снизилась к доллару на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,42/35,45 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5094/0,5105 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 28,8509 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 552 сделки на сумму 305,56 млн долл.