Гривня продолжает падать: почем доллар и евро в Украине
Стоимость доллара в обменниках Киева выросла до 28,90 грн, евро – до 35,40 грн. Продать доллары можно по 28,65 грн/долл., евро – 35,00 грн/евро.
Стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 19 января составляет 28,90 грн, евро - 35,40 грн.
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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,65 грн, евро – за 35,00 грн.
Вчера, 18 января, стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 18 января составляла 28,85 грн, евро - 35,10 грн.
В пятницу, 19 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,84/28,87 грн/долл.
Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня снизилась к доллару на 6 копеек.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,42/35,45 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5094/0,5105 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 28,8509 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 552 сделки на сумму 305,56 млн долл.