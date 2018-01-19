В исполнительной службе рассказали, сколько денег взыскали в госбюджет за год

Органы государственной исполнительной службы на протяжении 2017 года взыскали более 2,1 млрд грн в пользу государственного бюджета, из которых 800 млн грн - исполнительный сбор, сообщил в ходе пресс-конференции заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр.

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"Кроме того, с начала года госисполнителями было взыскано 354 млн грн задолженности по заработной плате с недобросовестных работодателей", - добавил Шкляр.

Замминистра также сообщил, что на протяжении 2017 года было возвращено в государственную и коммунальную собственность 638 земельных участков общей площадью более 25 тыс. га.

«Отдельное направление в работе исполнительной службы в 2017 году – борьба с неплательщиками алиментов, задолженность которых превышает 6 месяцев. Так, госисполнители Минюста взыскали более 2,4 млрд грн задолженности по выплате алиментов в пользу 576 тыс. детей», - подчеркнул Шкляр.

Он также сообщил, что в 2017 году произошли существенные кадровые изменения в системе Государственной исполнительной службы. В частности, на 75% был обновлен руководящий состав службы и на 60% обновлено руководство в регионах.

По словам замминистра, в 2017 году был успешно внедрен институт частных исполнителей. «945 кандидатов в частные исполнители прошли обучение, было проведено 15 квалификационных экзаменов, которые успешно сдали 123 кандидата, 80 человек внесены в Единый реестр частных исполнителей Украины, и они уже начали свою работу», - добавил он.

На 2018 год, по словам Шкляра, Министерство юстиции запланировало создать реестр должников по выплате алиментов, создать сервисные центры исполнительной службы, запустить системы проверки качества предоставления услуг в государственной исполнительной службе.

Заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, также присутствовавшая на пресс-конференции, добавила, что в рамках реализации Минюстом общенационального просветительного проекта «Я имею право» в 2018 году начнет функционировать отдельное направление, посвященное исполнительному производству «Я имею право на исполнение решение суда» - путеводитель исполнительного производства, благодаря которому каждое заинтересованное лицо сможет найти ответы на конкретные вопросы, касающиеся исполнительно производства.

«Чем может быть полезен этот проект для каждого из нас – в первую очередь, это бесплатное получение актуальной и полезной информации по поводу исполнения судебных решений в Украине», - отметила Глущенко, добавив, что информацию можно получить онлайн на сайте http://pravo.minjust.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, 23 августа Кабинет министров Украины внес изменения в порядок выплаты вознаграждений государственным исполнителям, ограничив максимальную сумму, которую может получить в качестве вознаграждения государственный исполнитель, суммой в 200 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.