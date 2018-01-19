Суд Англии рассмотрит апелляцию Украины по "долгу Януковича" 22 января

Апелляционный суд Лондона 22 января рассмотрит апелляцию Украины на решение Высокого суда Лондона, обязывающее выплатить России 3 миллиарда долларов "долга Януковича" по выпущенным нашей страной в 2013 году еврооблигациям. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

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"Да, (заседание суда - УНИАН) состоится 22 января", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Высокий суд Лондона в январе начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 миллиарда долларов, выкупленным РФ в декабре 2013 года согласно договоренности между российским президентом Владимиром Путиным и тогдашним главой нашего государства Виктором Януковичем.

Украина считает этот кредит "взяткой" Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

29 марта Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, не признав обоснованность аргументов Украины в этом деле, однако Министерство финансов заявило о намерениях подать апелляцию на это решение. Высокий суд Лондона в конце июля удовлетворил ходатайство Украины о полной приостановке выполнения решения по "кредиту Януковича" на 3 миллиарда долларов до завершения рассмотрения апелляции нашей страны.