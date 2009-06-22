ЧБТР предоставил российскому банку «Зенит» 20 млн. долл.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) предоставил российскому банку «Зенит» субординированный кредит на 20 млн. долл.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении банка.

Согласно предоставленной информации, кредит предоставлен сроком на 7 лет.

Справка УНИАН. Банковская группа «Зенит» образована в 2005 году. Согласно консолидированной отчетности за 2008 год, капитал группы составил 16,765 млн. рублей, активы – 187,317 млн. рублей.

Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) является международной финансовой организацией, созданной по решению правительств Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдовы, Румынии, России, Турции и Украины. Головной офис банка расположен в городе Тессалоники (Греция). Его уставный капитал составляет 3 млрд. СДР (около 4,5 млрд. долл. США).

ЧБТР создан для поддержки экономического развития и региональной кооперации путем предоставления кредитов, кредитных линий, вложений в капитал и гарантирования проектов в государственном и частном секторе стран-участниц. Банк имеет долгосрочный кредитный рейтинг «Baa1» и краткосрочный рейтинг «P2» (оба с позитивным прогнозом) международного рейтингового агентства Moody`s.