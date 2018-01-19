Укрепится ли гривня: эксперты дали прогнозы по курсу нацвалюты

Гривня при условии продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом во втором и третьем кварталах 2018 года может укрепиться до 27-28 грн/долл.

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Об этом говорится в макроэкономическом обзоре «OTP Банка».

Эксперты отметили, что в течение последнего квартала 2017 года наблюдался рост остатков средств на счетах Госказначейства, что сформировало на рынке определенные ожидания относительно их «освоения» и последующего ослабления курса гривни к доллару США и, соответственно, другим валютам. Против национальной валюты также играло регулярное возвращение НДС экспортерам.

Банк ожидает в первом квартале уменьшения объемов выручки от экспортеров из-за снижения цен на продукцию горно-металлургических комбинатов на мировом рынке. Маловероятным экспертам представляется возобновление финансирования Украины со стороны МВФ и других западных партнеров в I квартале 2018 года.

«Предыдущие факторы, вместе с сезонной активизацией импортеров и повышением социальных стандартов, будут оказывать давление на гривню, что будет стимулировать девальвацию национальной валюты до 29 грн/долл. в первом квартале 2018 года. Восстановление позиций гривни на валютном рынке ожидается во втором и третьем кварталах 2018 года до уровня 28-27 грн/долл.»,- говорится в отчете.

При этом эксперты отмечают, что в случае невыполнения обязательств перед МВФ по внедрению ряда важных реформ, отсутствия положительной динамики в вопросе поддержки западных партнеров, увеличения социальных расходов гривня может обесцениться выше диапазона 29 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня с 18 декабря прошлого года практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 грн/долл. За 2017 год девальвация гривни к доллару составила 88 копеек, или 3,2%. Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.

Стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах 19 января составляет 28,90 грн, евро - 35,40 грн.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 28,8509 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 552 сделки на сумму 305,56 млн долл.