Реальные доходы бюджета в первом квартале сократились

Министерство экономики Украины констатирует сокращение в первом квартале 2009 года реальных доходов Сводного бюджета и Государственного бюджета Украины.

Как говорится в сообщении, обнародованном сегодня на сайте ведомства, реальные доходы Сводного бюджета за I квартал 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года сократились на 11,5%, Государственного - на 8,9%.

Профицит Сводного бюджета за I квартал в 2009 года составил 74,3 млн. грн. (в прошлом году - 5669,9 млн. грн.), а Государственный бюджет выполнен с дефицитом в размере 479,4 млн. грн. (в прошлом году - с профицитом 1197,5 млн. грн.).

Доходы Сводного бюджета за I квартал т.г. составили 65 млрд. 710,4 млн. грн. (в прошлом году – 61 млрд. 704,5 млн. грн.), Государственного – 51 млрд. 270,72 млн. грн. (в прошлом году – 46 млрд. 738,0 млн. грн.).

В структуре доходов Сводного бюджета наибольшую долю составляют налоговые поступления, за январь-март 2009 года они составляли 74,1% от общего объема доходов (в прошлом году - 76,4%). Удельный вес налога на добавленную стоимость в структуре доходов составляет 33,8% (в прошлом году - 32,3%), налога на доходы физических лиц - 14,9% (в прошлом году - 15,8%), налога на прибыль предприятий - 11,2% (в прошлом году - 12,8%).

Сумма расходов Сводного бюджета составляла 65 млрд. 009,9 млн. грн. (в прошлом году – 56 млрд. 024,8 млн. грн.), Государственного – 50 млрд. 976,6 млн. грн. (в прошлом году – 45 млрд. 535, млн. грн.).