С кем торгует Украина: экспорт в США вырос почти в 2 раза (инфографика)

Украина в январе-ноябре 2017 года нарастила экспорт в США почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 745,6 млн долл.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Европейский Союз является основным торговым партнером Украины - его доля во внешнеторговом обороте товаров за указанный период составила 41,3%, экспорт в ЕС вырос на 30,4%, составив 15,9 млрд долл.

Основными торговыми партнерами Украины, кроме ЕС, стали Китай, Турция и США, на которые приходится 8,4%, 4% и 3,6% внешнеторгового оборота соответственно. Украинский экспорт в Китай вырос на 17,5%, составив 2 млрд долл., при импорте из этой страны в 5,1 млрд долл. Экспорт в Турцию вырос на 19,5%, составив 2,2 млрд долл., при импорте на уровне 1,1 млрд долл. Экспорт товаров в США вырос на 92,2%, составив 745,6 млн долл., при импорте в 2,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, экспорт товаров из Украины в январе-ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 20,6% - до 39,486 млрд долл., импорт – на 27,5%, до 44,698 млрд долл.