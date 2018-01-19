Крупнейшая российская сеть кофеен сократила количество заведений в Киеве в четыре раза

Украинское подразделение самой крупной российской сети кофеен – «Кофе Хауз» - не смогло найти покупателя на свой актив и сократило количество заведений в несколько раз, пишет Liga.net.

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"Несколько инвесторов рассматривали этот бизнес, но до сделки не дошло", - рассказывает генеральный директор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова. За сеть из 17 заведений владельцы «Кофе Хауз» планировали выручить от $2 до 3 млн.

Сейчас под этой вывеской в Киеве работает четыре кофейни - возле станции метро Олимпийская, на бульваре Леси Украинки, а также в ТРЦ Украина и Dream Town.

Переговоры о продаже сети действительно были, но сделка не состоялась, подтверждает информированный собеседник на ресторанном рынке. Потенциальных покупателей не устроило, что все помещения под кофейнями находятся в аренде, а новый собственник должен частично заменить и оборудование.

На продажу выставлялся и бренд сети, рассказывает совладелец крупной ресторанной компании, которая тоже вела переговоры о покупке «Кофе Хауз».

Как пишет издание, «Кофе Хауз» находится в непростом финансовом положении из-за задолженности контрагентов, сокращения доходов и заморозки средств на текущих счетах в АКТА Банке.

Если «Кофе Хауз» не сможет устоять, то станет третьей сетью с российскими корнями, которая отказалась от бизнеса в Украине, отмечает издание. В 2016 году в Киеве все свои шесть ресторанов закрыла сеть «Якитория». Компания «Росинтер Ресторантс» сначала закрыла заведения IL Патио, а затем отказалась от киевского ресторана T.G.I. Friday’s.

Российскую сеть «Кофе Хауз» в 1999 году основал бизнесмен Тимур Хайрутдинов. В 2014 году его бизнес купил конкурент – «Шоколадница», но украинская "дочка" не вошла в сделку.