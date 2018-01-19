В Нацбанке показали, где находится Гонтарева (фото)

Подавшая в отставку глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева находится в Киеве и готова отчитаться перед Верховной Радой.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ в соцсети Facebook, разместив соответствующие фотографии.

По информации пресс-службы, сегодня Гонтарева ожидала возможность выступить с отчетом в Верховной Раде и посетила НБУ.

Президент Порошенко вчера, 18 января, подал в парламент проекты решений об увольнении Гонтаревой с поста главы НБУ и назначении на ее место Якова Смолия, в настоящее время исполняющего обязанности главы НБУ.

До увольнения действующая глава НБУ должна отчитаться перед Верховной Радой Украины.

Справка УНИАН. После трехлетнего пребывания на посту Гонтарева подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая 2017 года обязанности главы НБУ исполняет первый замглавы Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на пост главы НБУ.