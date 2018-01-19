Очередные антирекорды: Нацбанк продолжает опускать официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2884.4816 (19 января – 2877.7485)

100 EUR – 3534.9322 (19 января – 3520.9253)

10 RUR – 5.0972 (19 января – 5.0701)

В пятницу, 19 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,77/28,81 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с серединой торгов гривня укрепилась относительно доллара на 7 копеек.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,22/35,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5056/0,5067 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,8448 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 632 сделки на сумму 374,42 млн долл.