Нацбанк хочет рассчитывать официальный курс гривни по-новому

Национальный банк Украины рассматривает возможность перехода от методики расчёта официального курса гривни к доллару США в системе ВалКли к его расчету на основе информации с торгово-информационных систем (ТИС) Bloomberg и Reuters.

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Об этом сообщается на сайте регулятора.

В сообщении отмечается, что сейчас официальный курс гривни рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным ВалКли. Национальный банк считает необходимым перейти к его расчету на основе данных Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.

Как пояснил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, таким образом уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в системе ВалКли.

Также сообщается, что Национальный банк планирует перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching - нового функционала для заключения сделок в ТИС. Этот функционал, внедрение которого сейчас обсуждается с участниками рынка, позволит обеспечить на межбанковском валютном рынке постоянное наличие твердых цен на куплю-продажу иностранной валюты и быстрое заключение сделок по лучшим курсовым параметрам.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 1 ноября 2016 года изменил подход к расчету официального курса гривни к иностранным валютам. Ранее курс рассчитывался как средневзвешенный курс продавцов и покупателей, сложившийся по данным Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины. После изменений расчет стал включать только соглашения между банками, а также между банками и НБУ.

ВалКли - собственный программный комплекс Национального банка, в котором банки на сегодня осуществляют подтверждение всех своих сделок по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке.