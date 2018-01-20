Рева анонсировал увеличение пенсий военнослужащих на 77%

Реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий.

Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева в интервью, рассказывая о реформе пенсионного обеспечения работников силовых органов, сообщает правительственный портал.

Рева отметил, что перерасчет пенсий состоялся с 1 января 2018 года, после принятия соответствующего закона.

"Средняя пенсия по стране выросла до 2448 гривен, а средняя пенсия силовиков составляет 2600 гривен ... Военные должны получать большую пенсию, и после проведения изменений в пенсионном обеспечении военнослужащих, по нашим расчетам, пенсии военных должны вырасти не менее чем на 77 процентов", - заявил глава Минсоцполитики.

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Рева напомнил о поручении главы Кабмина Владимира Гройсмана о первоочередной поддержке пенсионной реформой военнослужащих именно тех военных, которые принимали участие в боевых действиях.

"Механизмы, которые вводит реформа, позволят дифференцировать в направлении увеличения размер пенсий этих военных по сравнению с военнослужащими, которые находились в тылу", - отметил министр.