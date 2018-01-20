Министр финансов о сотрудничестве с МВФ: Если реформ не будет, не будет и программы

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявляет, что в настоящее время новая программа сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ) не обсуждается.

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Об этом он заявил в интервью изданию «Зеркало недели».

«Новая программа не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? А смысл? Нам необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум для страны. В первую очередь, речь идет о приоритетных реформах, необходимых в рамках этой программы. Только после ее выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с Фондом», - отметил он.

Данилюк отметил, что Минфин направляет усилия на успешное продолжение программы МВФ. «Неполучение ни одного транша в этом году и вылет из программы МВФ — это синонимы на самом деле, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го. Сейчас мои значительные усилия направлены на успешное продолжение программы МВФ. Видим, что есть определенная задержка с этим траншем, потому что некоторые ключевые законы вовремя не были рассмотрены парламентом. Один из них, о приватизации, рассматривается на этой неделе (закон был принят. — ред.)», - отметил он.

Министр также подчеркнул необходимость продолжения реформ в рамках нынешней программы с МВФ. «Конечно, предвыборный год, как справедливо отмечают многие, все усложняет. Но мы достигли определенного темпа изменений, нарастили инерцию, эту скорость движения важно не потерять и имплементировать те законы, которые уже были, и те, которые еще будут приняты. Для этого фокус должен быть не на выборах, а на реформах. Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продолжении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы, тут все просто. Это понимают и президент, и премьер, поэтому я уверен в прогрессе», - добавил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Национальный банк Украины рассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 млрд долл.

Ожидается, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23-26 января обсудят необходимые реформы в Украине для выделения стране следующего кредитного транша в рамках программы сотрудничества.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.