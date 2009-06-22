Литвин: картину происходящего в стране может дать Счетная палата

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что полную и объективную картину происходящего в стране может дать именно Счетная палата.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал во время встречи с председателем Счетной палаты Российской Федерации Сергеем СТЕПАШИНЫМ накануне ХХХV заседания Совета управляющих EUROSOI (организации, объединяющей высшие контролирующие органы европейских государств), который будет проходить в Киеве.

Во время встречи стороны обменялись информацией относительно экономической, политической ситуации в Украине и России в условиях кризиса, а также по вопросам взаимодействия контролирующих органов обеих стран.

С.СТЕПАШИН назвал Счетную палату Украины «одной из самых сильных и мощных в Европе, у которой можно поучиться работать». Одним из подтверждений авторитетности и успешности работы Счетной палаты Украины является, по его мнению, тот факт, что заседание состоится именно в Киеве.

По словам С.СТЕПАШИНА, «материалы работы подобных контролирующих органов не должны служить сегодняшней политической ситуации, они должны быть одним из самых серьезных инструментов, и заслуга украинского парламента заключается именно в том, что Счетную палату удалось уберечь от политизации и растаскивания между политическими силами».

Участники беседы также обсудили перспективы активизации сотрудничества Счетных палат Украины и России в совместных проверках, которые не имели бы политизированного характера, субъектов хозяйствования обеих стран, и необходимость совместной работы по наиболее острым проблемам и проведения совместных аналитических исследований.

Председатель Верховной Рады, со своей стороны, отметил, что обеим странам крайне необходимо уделять пристальное внимание развитию науки. По его убеждению, в то время, когда «рынок находится в противоречии с системой управления, средний и малый бизнес больше заинтересован в развитии науки и технологий, чем большие компании». «Необходимо делать ставку на науку, технологии, инновации, - подчеркнул В.ЛИТВИН. - Необходимо опираться на базовые ценности, которые объединяют людей, а не раскалывают страну». «Уровень сотрудничества наших академий наук должен служить образцом взаимодействия наших стран в других сферах», - отметил он.

В.ЛИТВИН еще раз высказался за создание правительства национального спасения, за необходимость услышать мнение Президента Украины, премьер-министра Украины, председателя Национального банка, председателя Счетной палаты и др. относительно выхода страны из кризиса. По его мнению, «следует внести ясность в развитие страны, произведя перед этим полную инвентаризацию того, что в стране есть».

Выражая сожаление по поводу отсутствия системного использования результатов работы Счетной палаты в деятельности государственных органов, В.ЛИТВИН отметил, что «полную и объективную картину того, что происходит в стране, может дать именно Счетная палата».