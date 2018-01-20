Нобелевский лауреат предсказал "тотальный коллапс" биткойна

15:54, 20 января 2018
Финансы
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Он отметил, что "пузыри есть во многих сферах", это касается не только биткойна.

Иллюстрация REUTERS

Американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер заявил, что биткойн ждет «тотальный коллапс».

Читайте такжеWestern Union будет блокировать операции с криптовалютамиПри этом он отметил, что «пузыри есть во многих сферах», это касается не только биткойна.

Ситуация с криптовалютой напомнила экономисту «тюльпаноманию» в Нидерландах. «Вот золото - оно имеет ценность, независимо от того, вкладывают в него или нет», - рассказал Шиллер CNBC.

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