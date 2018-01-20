Нобелевский лауреат предсказал "тотальный коллапс" биткойна

Американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер заявил, что биткойн ждет «тотальный коллапс».

Читайте такжеWestern Union будет блокировать операции с криптовалютамиПри этом он отметил, что «пузыри есть во многих сферах», это касается не только биткойна.

Ситуация с криптовалютой напомнила экономисту «тюльпаноманию» в Нидерландах. «Вот золото - оно имеет ценность, независимо от того, вкладывают в него или нет», - рассказал Шиллер CNBC.