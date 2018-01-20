Данилюк о конфискованных "деньгах Януковича": Моя задача сделать так, чтобы их эффективно использовали

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявляет о необходимости эффективного использования средств, конфискованных у представителей окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

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Об этом он сказал в интервью изданию «Зеркало недели».

«Начнем с того, что «деньги Януковича» были арестованы еще несколько лет назад и находились на счетах государственных банков до момента конфискации. Но до конфискации использовать их в бюджете не было возможности», - отметил он.

«Сейчас деньги в бюджете. Моя задача сделать так, чтобы их эффективно использовали. Я очень не хочу, чтобы сейчас, под общее улюлюканье, кто-то на факте конфискации построил политическую карьеру, а конфискованные деньги в итоге растворились», - добавил министр.

Он отметил, что «по большому счету, эти деньги были украдены, выдавлены у бизнеса в годы Януковича».

«Одним из моих предложений было за счет части этих денег погасить задолженность государства перед бизнесом за переплаты по налогу на прибыль. (Президент, кстати, тоже эту идею поддержал.) Чтобы бизнес мог эффективнее развиваться, создавать новые рабочие места. И, конечно, часть денег инвестировать в оборону», - сказал Данилюк.

«В любом случае, расходовать их надо с умом. Потратить деньги у нас многие умеют, потому что отвечать за каждую копейку не научены. Но такие вливания в бюджет не будут происходить каждый год. И относиться к их распределению надо не как к ежегодной манне небесной, а как к одноразовым поступлениям. Планировать расходы бюджета нужно, исходя из возможностей экономики. И если бизнес не развивается, в том числе из-за давления силовиков (я не имею в виду тех, кто защищает страну на фронте), то увеличение финансирования этих служб явно неуместно», - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2017 года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов и генеральный прокурор Юрий Луценко заявили о вступлении в законную силу решения суда о зачислении в госбюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения. Служба финансового мониторинга Украины выявила 42 компании-нерезидента, близкие к Януковичу, и в июне 2014 года заблокировала на счетах 19 таких компаний 1,5 млрд долларов.

17 января 2018 года генеральный прокурор Луценко сообщил, что большая часть конфискованных у окружения Януковича средств пошла на нужды Министерства обороны, в частности на производство ракетных комплексов для армии. Также, отметил Луценко, в результате спецконфискации Государственная пограничная служба получила 700 млн грн, Национальная гвардия - 900 млн грн, Национальная полиция - 1 млрд 480 млн грн.